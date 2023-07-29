Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили российский Солнцепек, 13 танков и 255 оккупантов — видео 29 июля, 15:15 СБУ рассказала о потерях оккупантов за неделю (Фото:СБУ/Telegram)

Бойцы Центра спецопераций А Службы безопасности Украины за неделю уничтожили вражеский Солнцепек, 13 танков и много другой российской бронированной техники.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Кроме того, украинские военные «минуснули» восемь артиллерийских систем и две РСЗО, две системы ПВО и три РЭБ, 11 бронеавто и 32 единицы автомобильной техники, один комплекс видеонаблюдения, 28 оборонительных сооружений и четыре огневые позиции.

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Также спецназовцы СБУ во взаимодействии с побратимами-артиллеристами Вооруженных сил Украины ликвидировали 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 390 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 245 тыс. военнослужащих.