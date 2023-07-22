Почти 700 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях армии РФ в Украине за сутки 22 июля, 08:08 Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 241 тысячу убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 22 июля, потери РФ составляют:

личный состав — около 241330 (+640) человек ликвидировано

танки — 4140 (+7)

боевые бронированные машины — 8096 (+16) Видео дня

артиллерийские системы — 4629 (+19)

РСЗО — 693 (+1)

средства ПВО — 448 (+8)

самолеты — 315 (+0)

вертолеты — 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3944 (+11)

крылатые ракеты — 1298 (+0)

корабли / катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 7159 (+14)

специальная техника — 691 (+5)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.