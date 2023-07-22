Почти 700 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях армии РФ в Украине за сутки

22 июля, 08:08
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Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 241 тысячу убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 241 тысячу убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 22 июля, потери РФ составляют:

  • личный состав — около 241330  (+640) человек ликвидировано

  • танки — 4140  (+7)

  • боевые бронированные машины — 8096  (+16)

    Видео дня

  • артиллерийские системы — 4629  (+19)

  • РСЗО — 693  (+1)

  • средства ПВО — 448  (+8)

  • самолеты — 315  (+0)

  • вертолеты — 310  (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3944  (+11)

  • крылатые ракеты — 1298  (+0)

  • корабли / катера — 18  (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 7159  (+14)

  • специальная техника — 691  (+5)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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