Потери Украины на юге в пять раз меньше, чем у россиян, на востоке — в восемь раз — Маляр 4 июля, 19:31 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Потери защитников Украины на юге в пять раз меньше, чем у российских оккупантов, на востоке — в восемь раз. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона во вторник, 4 июля.

По ее словам, разные методики предполагают, что во время наступления ожидаются большие потери, чем во время обороны, но украинские потери во время наступления не возросли. Маляр рассказала, что утром 4 июля посетила военный госпиталь и обсуждала этот вопрос с главврачом — «ситуация не усложнилась».



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«Потери на юге — у нас гибнут где-то в пять раз меньше в среднем… По востоку — неделю назад у нас там было меньше где-то в восемь раз», — сказала замминистра.

Она объяснила, что главное для украинских командующих и штабов — сохранить жизни, и «между быстрым продвижением и жизнями наших людей» они всегда выбирают жизни защитников.

Маляр также рассказала, что на востоке Украины, особенно на Лиманском и Бахмутском направлениях, сейчас идет основная борьба за перехват инициативы. Она отметила, что Силы обороны продвигаются на юге и на востоке — по южному флангу вокруг Бахмута, по северному флангу идут бои.

Минобороны Украины сообщало об освобождении девяти населенных пунктов на юге и востоке в июне. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.