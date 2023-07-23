Общие потери армии РФ: с начала большой войны ВСУ ликвидировали почти 242 тысячи оккупантов — Генштаб
РФ несет в Украине огромные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 23 июля, потери РФ составляют:
личный состав — около 241960 (+630) человек ликвидировано
танки — 4151 (+11)
боевые бронированные машины — 8105 (+9)Видео дня
артиллерийские системы — 4658 (+29)
РСЗВ — 697 (+4)
средства ПВО — 451 (+3)
самолеты — 315 (+0)
вертолеты — 310 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3958 (+14)
крылатые ракеты — 1298 (+0)
корабли /катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 7172 (+13)
специальная техника — 696 (+5)
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.