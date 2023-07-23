Общие потери армии РФ: с начала большой войны ВСУ ликвидировали почти 242 тысячи оккупантов — Генштаб

23 июля, 08:14
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РФ несет в Украине огромные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

РФ несет в Украине огромные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 23 июля, потери РФ составляют:

  • личный состав — около 241960  (+630) человек ликвидировано

  • танки — 4151  (+11)

  • боевые бронированные машины — 8105 (+9)

    Видео дня

  • артиллерийские системы — 4658  (+29)

  • РСЗВ — 697  (+4)

  • средства ПВО — 451  (+3)

  • самолеты — 315  (+0)

  • вертолеты — 310  (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3958  (+14)

  • крылатые ракеты — 1298  (+0)

  • корабли /катера — 18  (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 7172  (+13)

  • специальная техника — 696  (+5)

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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