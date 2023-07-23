Общие потери армии РФ: с начала большой войны ВСУ ликвидировали почти 242 тысячи оккупантов — Генштаб 23 июля, 08:14 РФ несет в Украине огромные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 23 июля, потери РФ составляют:

личный состав — около 241960 (+630) человек ликвидировано

танки — 4151 (+11)

боевые бронированные машины — 8105 (+9) Видео дня

артиллерийские системы — 4658 (+29)

РСЗВ — 697 (+4)

средства ПВО — 451 (+3)

самолеты — 315 (+0)

вертолеты — 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3958 (+14)

крылатые ракеты — 1298 (+0)

корабли /катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 7172 (+13)

специальная техника — 696 (+5)

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.