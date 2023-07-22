Танк и около 40 оккупантов. Спецназовцы СБУ рассказали о своих успехах на фронте
Спецназовцы СБУ показали результаты работы (Фото:скрин видео/СБУ/Telegram)
Спецназовцы СБУ из подразделения Белый волк уничтожили еще 26 вражеских целей на фронте и ликвидировали около 40 россиян.
Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба СБУ в Telegram.
Списки потерь врага дополнились:
танком;
МТЛБ;
двумя бронеавтомобилями;
комплексом наблюдения Муром-П;Видео дня
антенным постом РЛС Подлет вместе с машиной управления;
системой РЭБ;
120-мм миномётом;
семью блиндажами;
двумя складами боеприпасов.
«А посмертное звание „хорошего россиянина“ получили еще около 40 оккупантов», — подытожили в пресс-службе.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.