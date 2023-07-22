Танк и около 40 оккупантов. Спецназовцы СБУ рассказали о своих успехах на фронте

22 июля, 14:01
Поделиться:
Спецназовцы СБУ показали результаты работы (Фото:скрин видео/СБУ/Telegram)

Спецназовцы СБУ показали результаты работы (Фото:скрин видео/СБУ/Telegram)

Спецназовцы СБУ из подразделения Белый волк уничтожили еще 26 вражеских целей на фронте и ликвидировали около 40 россиян.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба СБУ в Telegram.

Списки потерь врага дополнились:

  • танком;

  • МТЛБ;

  • двумя бронеавтомобилями;

  • комплексом наблюдения Муром-П;

    Видео дня

  • антенным постом РЛС Подлет вместе с машиной управления;

  • системой РЭБ;

  • 120-мм миномётом;

  • семью блиндажами;

  • двумя складами боеприпасов.

«А посмертное звание „хорошего россиянина“ получили еще около 40 оккупантов», — подытожили в пресс-службе.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Танки Служба безопасности Украины (СБУ) Российские военные Война России против Украины российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X