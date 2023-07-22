Танк и около 40 оккупантов. Спецназовцы СБУ рассказали о своих успехах на фронте 22 июля, 14:01 Спецназовцы СБУ показали результаты работы (Фото:скрин видео/СБУ/Telegram)

Спецназовцы СБУ из подразделения Белый волк уничтожили еще 26 вражеских целей на фронте и ликвидировали около 40 россиян.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба СБУ в Telegram.

Списки потерь врага дополнились:

танком;

МТЛБ;

двумя бронеавтомобилями;

комплексом наблюдения Муром-П; Видео дня

антенным постом РЛС Подлет вместе с машиной управления;

системой РЭБ;

120-мм миномётом;

семью блиндажами;

двумя складами боеприпасов.

«А посмертное звание „хорошего россиянина“ получили еще около 40 оккупантов», — подытожили в пресс-службе.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.