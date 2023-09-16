Шмыгаль озвучил амбициозные сроки разминирования Украины
Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)
Амбиция Украины по разминированию всей территории — 5−7 лет после войны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, слова которого приводит Укринформ.
«У нас есть амбиция — завершить разминирование масштабных аграрных земель в течение 3 лет после освобождения территорий. И в целом — до 5−7 лет завершить разминирование всей территории Украины», — сказал глава правительства.
В то же время он признал, что Украина – наиболее заминированная страна мира, и, по оценкам ученых, разминирование стандартными технологиями требует десятки или сотни лет.
«Но я вас убеждаю, что Украина будет лидером в части гуманитарного и вообще разминирования», — заверил Шмыгаль и пояснил, что для этого Украина будет использовать дроны.
По его словам, правительство уже проработало с партнерами привлечение гуманитарной помощи, дополнительных машин, роботов.
«Уже начинаем строительство украинских разминирующих машин для наших аграриев. Это все в работе», — рассказал Шмыгаль.
Премьер-министр также сообщил, что приоритетными для разминирования определены 4700 квадратных километров — из них сейчас обследовано 1900 квадратных километров сельхозземель.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на апрель 2023 года 174000 квадратных километров территории Украины были загрязнены взрывоопасными предметами.
В январе ГСЧС прогнозировала, что разминирование продлится десятки лет.