Шмыгаль озвучил амбициозные сроки разминирования Украины 16 сентября, 04:29 Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

Амбиция Украины по разминированию всей территории — 5−7 лет после войны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, слова которого приводит Укринформ.

«У нас есть амбиция — завершить разминирование масштабных аграрных земель в течение 3 лет после освобождения территорий. И в целом — до 5−7 лет завершить разминирование всей территории Украины», — сказал глава правительства.

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В то же время он признал, что Украина – наиболее заминированная страна мира, и, по оценкам ученых, разминирование стандартными технологиями требует десятки или сотни лет.

«Но я вас убеждаю, что Украина будет лидером в части гуманитарного и вообще разминирования», — заверил Шмыгаль и пояснил, что для этого Украина будет использовать дроны.

По его словам, правительство уже проработало с партнерами привлечение гуманитарной помощи, дополнительных машин, роботов.

«Уже начинаем строительство украинских разминирующих машин для наших аграриев. Это все в работе», — рассказал Шмыгаль.



Премьер-министр также сообщил, что приоритетными для разминирования определены 4700 квадратных километров — из них сейчас обследовано 1900 квадратных километров сельхозземель.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на апрель 2023 года 174000 квадратных километров территории Украины были загрязнены взрывоопасными предметами.

В январе ГСЧС прогнозировала, что разминирование продлится десятки лет.

