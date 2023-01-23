На разминирование территории Украины может уйти более десяти лет — ГСЧС

23 января, 22:56
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Разминирование в Украине (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Разминирование в Украине (Фото:Murad Sezer/Reuters)

После завершения войны России против Украины на очистку всей территории нашего государства от взрывоопасных предметов может понадобиться более десяти лет.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Он подчеркнул, что ситуация в этом вопросе остается сложной.

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«Ситуация сложная, потому что у нас фактически треть территории потенциально загрязнена взрывоопасными предметами в результате вторжения РФ… Приводились цифры 5−10 лет (необходимых для полного разминирования — ред.), но если взять те еще территории, которые мы должны деоккупировать, в частности это и Донецкая область, и Луганская, и Запорожская, то я думаю, что это может быть даже больше», — рассказал Хорунжий.

По его словам, основными направлениями работы для пиротехников сейчас являются освобожденные от оккупантов районы Харьковской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областей. При этом больше всего усилий направляется на очистку от взрывчатки объектов энергетической инфраструктуры.

Представитель ГСЧС объяснил, что эти направления работы больше всего усиливают, чтобы ускорить очистку территорий.

В частности, служба увеличила объем пиротехнического состава с 600 человек до тысячи, а в 2023 году планирует привлечь к работе еще 500 саперов. По данным Хорунжего, ГСЧС работает над обеспечением новых подразделений необходимой техникой и оборудованием. Речь идет о машинах механизированного разминирования, пиротехнических машинах, защитном снаряжении, металлодетекторах и других предметах.

https://www.youtube.com/watch?v=KomK8oB7ThY
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Минирование ГСЧС Война России против Украины

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