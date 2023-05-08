Украина готовит систему действий, которая поможет быстрее разминировать территории — Зеленский

8 мая, 23:08
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что разминирование украинских территорий может занять десятилетия, но Украина готовит специальную систему действий, которая ускорит этот процесс.

«На сегодня более 170 тысяч квадратных километров нашей территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами», — сказал он во время вечернего видеообращения.

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Зеленский добавил, что, по оценкам, нужны десятилетия, чтобы разобраться с такой угрозой.

«Мы должны сделать это гораздо быстрее. Готовим и специальную систему действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации», — сказал президент.

Он добавил, что Украина активно работает с партнерами для увеличения возможностей по разминированию в технике, в подготовке саперов и пиротехников.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разминирование Владимир Зеленский

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