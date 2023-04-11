Украине необходимо минимум 5000 специалистов по разминированию — Резников 11 апреля, 01:14 Специалисты проводят разминирование в Харьковской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине необходимы минимум 5000 специалистов по разминированию.

Он отметил, что если ориентироваться на опыт Хорватии, для разминирования всей Украины понадобится минимум 30 лет.

"Минимум 5 тысяч украинских специалистов нам понадобится, которые будут заниматься разминированием. И это с расчетом, что приходят специалисты из других стран", - заявил министр.

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Резников подчеркнул, что разминирование необходимо проводить и в водной акватории Черного и Азовского морей. Их очистка даст свободу судоходству.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.

