Взрывы в Крыму: жителей Октябрьского из-за детонации на складах боеприпасов отселяют за 10−13 км — Чубаров 22 июля, 15:09 Рефат Чубаров (Фото:Александр Медведев / NV)

Жителей поселка Биюк-Онлар (Октябрьское) во временно оккупированном Крыму, где в результате попадания в склад боеприпасов произошла их детонация, отселяют за 10−13 км.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram.

«Жителей поселка Биюк-Онлар/Октябрьское, где в результате удара по складу боеприпасов и военной техники российской оккупационной армии усиливаются подрывы, срочно эвакуируют по селам района», — написал он.

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По словам Чубарова, части местных жителей оккупанты приказали срочно выезжать в село Пятихатки, что в 10−13 км от места расположения складов.

Председатель Меджлиса также отметил, что по данным, которые поступают из оккупированного Крыма, «взрывы замечены и в селе Новозуевка».

В субботу, 22 июля, в Крыму слышали серию взрывов, в результате которых произошел пожар вблизи поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя. Оккупационные «власти» Крыма сообщили об атаке беспилотников.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов сначала сообщил об атаке беспилотников «по инфраструктурным объектам» Красногвардейского [Курманского] района оккупированного Крыма. Именно в этом районе расположен поселок Октябрьское.

Впоследствии Аксенов признал, что в результате удара БПЛА «произошла детонация на складе боеприпасов» . По его словам, было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места взрывов, а «для минимизации рисков» движение по Крымской железной дороге прекращено. Пострадавших в результате взрывов, как заявил крымский гауляйтер, нет.

В ВСУ, в свою очередь, подтвердили уничтожение нефтебазы и складов российской армии в Октябрьском.