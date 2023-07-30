Оккупанты усилили атаки вблизи Марьинки, бросая на это направление отряды Шторм-Z — Силы обороны

30 июля, 11:12
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Россияне усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Они бросают в бой отряды Шторм-Z, которые в основном состоят из заключенных.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

«Продолжаем сдерживать российское наступление в окрестностях города Марьинка. Здесь зафиксировано 18 боевых столкновений. Как особенность отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмах отрядов „шторм-Z“ с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка — Марьинка», — прокомментировал спикер.

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Шершень назвал район Марьинки самым   «горячим» направлением фронта.

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Он также отметил, что украинские войска продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В свою очередь враг пытается контратаковать вблизи села Старомайорское Донецкой области, которое недавно освободили ВСУ.

«В районе Роботино замечено усиление обороны врага в живой силе, прибывшей из Мариуполя», — добавил Шершень.

Ранее спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщал, что Силы обороны Украины после освобождения от российских оккупантов села Старомайорское Донецкой области закрепляются на достигнутых рубежах.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Марьинка Война России против Украины Шторм Z

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