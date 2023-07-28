«Слабые места найдены». ВСУ продвигаются на двух направлениях — Попович проанализировал наступление на юге Украины

28 июля, 10:08
NV Премиум
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ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области (Фото:Telegram/V_Zelenskiy_official/via REUTERS)

ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области (Фото:Telegram/V_Zelenskiy_official/via REUTERS)

27 июля Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.

Какие перспективы после этого открываются перед ВСУ, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Денис Попович

военный эксперт, журналист

Освобождение Старомайорского, скорее всего, заставит россиян отойти уже к Урожайному — это соседний населенный пункт.

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Далее, перед Старомлиновкой, есть еще один населенный пункт — Завитне Бажання. То есть основной опорник у [россиян] в Старомлиновке, но говорят о том, что Завитне Бажання также существенно у них укреплено.

Поэтому сейчас надо будет смотреть, как дальше наши будут вести себя. Во-первых, отойдет ли противник от Урожайного, и во-вторых, какие резервы будут вводиться в бой как с той стороны, так и с другой, [украинской].

Со Старомлиновкой может быть трудно, но говорят, что это основной опорный пункт.

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Это выгодное очень направление.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Украинская армия Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Армия России Юг Украины Российская армия Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ силы обороны

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