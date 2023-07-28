«Слабые места найдены». ВСУ продвигаются на двух направлениях — Попович проанализировал наступление на юге Украины
ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области (Фото:Telegram/V_Zelenskiy_official/via REUTERS)
27 июля Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.
Какие перспективы после этого открываются перед ВСУ, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.
Денис Попович
Освобождение Старомайорского, скорее всего, заставит россиян отойти уже к Урожайному — это соседний населенный пункт.
Далее, перед Старомлиновкой, есть еще один населенный пункт — Завитне Бажання. То есть основной опорник у [россиян] в Старомлиновке, но говорят о том, что Завитне Бажання также существенно у них укреплено.
Поэтому сейчас надо будет смотреть, как дальше наши будут вести себя. Во-первых, отойдет ли противник от Урожайного, и во-вторых, какие резервы будут вводиться в бой как с той стороны, так и с другой, [украинской].
Со Старомлиновкой может быть трудно, но говорят, что это основной опорный пункт.
Это выгодное очень направление.