Над Днепропетровской областью сбили российский беспилотник
Вероятно, силы ПВО сбили беспилотник Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)
Днем во вторник, 14 марта, над Днепропетровской областью сбили российский беспилотник.
Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Восток в Facebook.
Вероятно, силам ПВО удалось сбить беспилотник Орлан-10.
«В Днепропетровской области в Днепровском районе силами авиации уничтожен вражеский БПЛА, предположительно Орлан-10», — добавили в ведомстве.
12 марта в Харьковской области сбили российский беспилотник «кустарного» производства.
14 марта в Украине уже четыре раза объявляли воздушную тревогу, дважды — по всей стране.