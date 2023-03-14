Над Днепропетровской областью сбили российский беспилотник

14 марта, 15:42
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Вероятно, силы ПВО сбили беспилотник Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Вероятно, силы ПВО сбили беспилотник Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Днем во вторник, 14 марта, над Днепропетровской областью сбили российский беспилотник.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Восток в Facebook.

Вероятно, силам ПВО удалось сбить беспилотник Орлан-10.

«В Днепропетровской области в Днепровском районе силами авиации уничтожен вражеский БПЛА, предположительно Орлан-10», — добавили в ведомстве.

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12 марта в Харьковской области сбили российский беспилотник «кустарного» производства.

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14 марта в Украине уже четыре раза объявляли воздушную тревогу, дважды — по всей стране.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беспилотник Днепропетровская область Война России против Украины ПВО Украины

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