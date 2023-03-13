«Импортозамещение по-рашистски». В Харьковской области сбили российский беспилотник «кустарного» производства
Сбитый беспилотник (Фото:t.me/generalmarsel)
В воскресенье, 12 марта, в Харьковской области сбили российский беспилотник «кустарного» производства.
Об этом говорится в сообщении начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника в Telegram.
«Импортозамещение» по-рашистски. Вчера в Чугуевском районе наши военные 40 бригады сбили вражеский БПЛА, несший заряд РПГ", — говорится в сообщении.
По словам Мельника, судя по внешнему виду, аппарат, скорее всего, «кустарного» производства.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область. В частности, войска РФ в течение пятницы, 11 марта, обстреляли по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего ранен гражданский.