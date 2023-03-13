«Импортозамещение по-рашистски». В Харьковской области сбили российский беспилотник «кустарного» производства 13 марта, 17:12 Сбитый беспилотник (Фото:t.me/generalmarsel)

В воскресенье, 12 марта, в Харьковской области сбили российский беспилотник «кустарного» производства.

Об этом говорится в сообщении начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника в Telegram.

«Импортозамещение» по-рашистски. Вчера в Чугуевском районе наши военные 40 бригады сбили вражеский БПЛА, несший заряд РПГ", — говорится в сообщении.

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По словам Мельника, судя по внешнему виду, аппарат, скорее всего, «кустарного» производства.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область. В частности, войска РФ в течение пятницы, 11 марта, обстреляли по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего ранен гражданский.