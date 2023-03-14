Во время воздушной тревоги РФ выпустила по Украине четыре противорадиолокационные ракеты, их уничтожили над морем — ОК Юг 14 марта, 13:43 Обломки сбитых ракет повредили детский сад и несколько частных домов (Фото:ОК Юг)

Во время воздушной тревоги утром во вторник, 14 марта, на южном направлении Россия выпустила по Украине четыре противорадиолокационные ракеты.



Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

«Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П», — говорится в сообщении.

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Как отметили в командовании, ракеты были уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.

Пострадавших нет.

Утром 14 марта в северных и южный областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за активности тактической авиации РФ. Во время тревоги сообщалось о взрывах в Одесской области и о возможной работе ПВО.

После этого тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета истребителя МиГ-31, который является потенциальным носителем ракет Кинжал.