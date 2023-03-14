По всей Украине объявляли воздушную тревогу, в РФ взлетал истребитель МиГ-31 (обновлено)

14 марта, 13:34
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В РФ взлетал МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

В РФ взлетал МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Около 13:00 во вторник, 14 марта, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она длилась около получаса.

Вероятно, это было связано со взлетом российского истребителя МиГ-31, который является потенциальным носителем ракет Кинжал. Их не могут перехватить силы украинской ПВО.

Видео дня

Мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что вражеское судно могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Взлет МиГ-31 произошел с военного аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

Скриншот с сайта alerts.in.ua
Фото: Скриншот с сайта alerts.in.ua
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Утром в Украине уже объявляли воздушную тревогу, она действовала в ряде северных, центральны, южных и восточных областях. Тогда была зафиксирована активность вражеской авиации.

Редактор: Татьяна Габедава
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