По всей Украине объявляли воздушную тревогу, в РФ взлетал истребитель МиГ-31 (обновлено) 14 марта, 13:34 В РФ взлетал МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Около 13:00 во вторник, 14 марта, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она длилась около получаса.

Вероятно, это было связано со взлетом российского истребителя МиГ-31, который является потенциальным носителем ракет Кинжал. Их не могут перехватить силы украинской ПВО.

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Мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что вражеское судно могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Взлет МиГ-31 произошел с военного аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

Фото: Скриншот с сайта alerts.in.ua

Утром в Украине уже объявляли воздушную тревогу, она действовала в ряде северных, центральны, южных и восточных областях. Тогда была зафиксирована активность вражеской авиации.