Мощная магнитная буря. Ученые предупредили, когда начнется и сколько продлится сильный геомагнитный шторм

После сильной и затяжной магнитной бури установилась спокойная геомагнитная ситуация, которая вскоре нарушится из-за очередной солнечной активности.

Согласно расчетам специалистов, умеренная солнечная активность, которая установилась сейчас, в ближайшее время подвергнется влиянию выбросов корональной массы (СМЕ).

Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, один или несколько CME могут иметь направленный на Землю компонент, который приведет к магнитной буре уровня STORM G1 в течение 15, 16, 17 октября.

Фото: Магнитная буря 14-17 октября / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не видят мощных геомагнитных возмущений, которые могут влиять на Землю 14, 15 октября. Магнитная буря уровня STORM G1, по их прогнозу, ожидается 16 октября.

Фото: Магнитная буря 14-16 октября / geomag.bgs

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

