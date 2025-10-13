Похолодание, осадки. Синоптики сообщили, насколько снизится температура воздуха в середине октября в Украине

С начала недели по всей Украине наблюдается снижение температуры воздуха , на большей части территории предполагаются осадки.

Погода в Украине в середине октября 2025, по прогнозу синоптиков, местами станет приближаться к показателям поздней осени. Везде будет наблюдаться снижение температуры воздуха, в течение большинства дней будут идти дожди. Незначительное дневное потепление, по предварительным показателям, ожидается в конце текущей недели.

Реклама

В понедельник, 13 октября, небольшие кратковременные дожди, под влиянием холодного фронта с северо-запада, пройдут в большинстве областей. В Карпатах возможны умеренные осадки, местами с мокрым снегом. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +7 +12 градусов, в северо-западных областях местами +1 +6 градусов, дневная +8 +13 градусов, в южных и на Закарпатье +11 +16 градусов.

Во вторник, 14 октября, небольшие дожди пройдут ночью в северной части страны, а днем в западных и центральных областях. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, на юге +8 +10 градусов, дневная на севере и западе +5 +10 градусов, в остальных регионах +9 +14 градусов.

В среду, 15 октября, небольшие дожди ожидаются ночью в восточных областях, днем — в северных, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, на юге местами +8 +10 градусов, дневная +8 +13 градусов, в Карпатах и на крайнем севере +3 +8 градусов.

В четверг, 16 октября, погода без существенных осадков ожидается по всей Украине. Местами возможен туман. Ветер западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +8 градусов, дневная +8 +14 градусов.

В пятницу, 17 октября, небольшой дождь местами пройдет днем только в северном и западном регионах, на остальных территориях сохранится погода преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +10 +15 градусов.

В субботу, 18 октября, небольшой дождь предполагается местами лишь днем в северных областях, в остальных регионах ожидается погода без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +9 градусов, дневная +11 +16 градусов.

В воскресенье, 19 октября, небольшие, местами умеренные дожди ожидаются в северных, центральных и южных областях. На западе и востоке страны преимущественно без осадков. Кое-где предполагается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +4 +9 градусов, дневная +12 +17 градусов, в северо-западных областях похолодание до +5 +10 градусов.