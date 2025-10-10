Сильная магнитная буря. Ученые предупредили об ощутимых геомагнитных возмущениях в выходные

После магнитной бури , которая внезапно накрыла Землю, на планету снова начнут влиять сильные геомагнитные возмущения.

По информации специалистов, влияние корональных дыр вызвало высокоскоростной солнечный ветер, который в ближайшее время спровоцирует магнитную бурю уровня STORM G1.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism начальные последствия воздействия корональных дыр могут ощущаться уже 10 октября. В дальнейшем скорость ветра усилится — магнитная буря уровня STORM G1 будет продолжаться и в дальнейшем: 11, 12, 13 октября.

Фото: Магнитная буря 10-13 октября / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды 10 октября не видят сильных геомагнитных возмущений, 11 октября, по их прогнозу, ожидаются возмущения с незначительным влиянием на Землю, а 12 октября начнется магнитная буря уровня STORM G1.

Фото: Магнитная буря 10-12 октября / geomag.bgs

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

