Магнитные бури в июле 2025 года. Ученые сообщили, когда ожидаются мощные геомагнитные возмущения и сколько они продлятся

Июль начинается с сильной магнитной бури, которая будет мощно влиять на Землю несколько дней.

По предварительным прогнозам экспертов, по сравнению с июнем, в течение июля ожидается небольшое количество магнитных бурь, однако начинается месяц с мощного шторма уровня STORM G2, STORM G1.

Прогноз магнитных бурь на июль 2025 года

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют сильную магнитную бурю уровня STORM G1 в ближайшие дни 2, 3 июля. В дальнейшем по их расчетам ожидаются незначительные геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю: 11−12, 15−16, 22 июля.

Эксперты не видят мощных геомагнитных возмущений до 23, 24 июля. В эти дни снова может быть магнитная буря уровня STORM G1.

По последним прогнозам ученых к дням с геомагнитными возмущениями, которые имеют минимальное влияние на Землю добавились 17, 18, 19, 27 июля.

Согласно последним обновлениям ученых геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю состоятся 22, 23, 24 и 27 июля.

Согласно последнему прогнозу специалистов до конца июля с 21 по 31 июля незначительные геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю ожидаются 23 июля.

Мощная магнитная буря в начале июля

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, недавно на Солнце произошли два выброса корональной массы, их влияние в сочетании с эффектами высокоскоростного потока корональных дыр усилит геомагнитную активность. Мощная магнитная буря уровня STORM G2 будет влиять на Землю 1, 2, 3 июля, а 4 июля возможны возмущения уровня STORM G1.

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь