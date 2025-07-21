Жара до +40. Как распространится тепло по Украине в течение недели и где ожидаются дожди, грозы, шквалы

После выходных с разнообразной и контрастной погодой и преимущественно прохладной температурой воздуха в Украину возвращается жара.

В течение текущей недели по прогнозу синоптиков в Украине будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, которое станет способствовать пасмурной погоде с осадками на большинстве территорий. При этом температура воздуха вырастет до жары, на юге и востоке она может быть аномальной.

В понедельник, 21 июля, небольшие, местами умеренные дожди, местами с грозой и мелким градом пройдут днем в центральных, северных и северо-восточных областях. На остальной территории страны без существенных осадков. В западных и центральных регионах ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно западный/юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +14 +21 градус, дневная +24 +29 градусов, в центральных, южных, восточных, областях и на Закарпатье +30 +35 градусов.

Во вторник, 22 июля, ночью везде без существенных осадков, местами слабый туман. Днем на западе, в центре и в северном регионе ожидаются грозовые дожди, в отдельных областях возможны сильные ливни, град, шквалы, 17 — 22 м/с. На востоке и юге преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +24 +31 градус, в центральных, восточных и южных областях ночью +17 +22 градуса, днем +33 +38 градусов, на юге Одесской области до +40 градусов.

В среду, 23 июля, кратковременные дожди с грозами ночью ожидаются в северных, восточных и Днепропетровской областях, днем везде без осадков. Ветер западный, 7 — 12 м/с, днем на Левобережье местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха на юге и востоке +17 +22 градуса, дневная +31 +36 градусов, на остальной территории страны ночью +14 +19 градусов, днем +25 +30 градусов.

В четверг, 24 июля, кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с ожидаются днем и вечером в западных регионах. В других регионах ожидается погода без осадков. Ветер переменных направлений, на Левобережье западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха на юге и востоке +16 +21 градус, дневная +30 +35 градусов, на остальных территориях ночью +13 +18 градусов, днем +26 +31 градус.

В пятницу, 25 июля, кратковременные дожди пройдут в западных областях, днем также на крайнем севере. На Прикарпатье и Буковине ожидается град и сильные шквалы в дневные часы. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +16 +22 градуса, дневная +26 +31 градус, на юге +32 +37 градусов.

В субботу, 26 июля, грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 15 — 20 м/с ожидаются днем в западных областях, а также местами в северных и центральных. Ветер ночью переменных направлений, днем восточный/юго-восточный, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +22 +27 градусов, в центральных, южных и восточных областях ночью +18 +23 градуса, днем +33 +38 градусов.

В воскресенье, 27 июля, грозовые дожди и шквалы ожидаются на Правобережье Украины, на Левобережье без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +23 +29 градусов, в центральных, южных и восточных областях ночью +18 +23 градуса, днем +33 +38 градусов.