Внезапная магнитная буря. Ученые предупредили о сильном геомагнитном шторме и его продолжительности

По информации специалистов из-за значительного удара СМЕ (коронального массового выброса) вечером 8 октября ожидается магнитная буря уровня STORM G1 с возможным сильным влиянием на Землю в последующие дни.

Какая геомагнитная активность будет наблюдаться в ближайшие дни

Ученые Центра прогнозирования космической погоды предупредили о магнитной буре уровня STORM G1 8 октября. По их прогнозу сильные геомагнитные возмущения начнут влиять на Землю в конце дня. В дальнейшем, 9, 10 октября по их расчетам геомагнитная ситуация должна улучшиться, возмущения перестанут влиять на Землю.

Фото: Магнитная буря 8-10 октября / swpc.noaa.gov

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism с 8 по 11 октября установится нестабильная геомагнитная ситуация. В течение этих дней солнечный ветер может попасть под влияние корональных дыр, что повлечет магнитную бурю уровня STORM G1.

Фото: Магнитная буря 8-11 октября / geomag.bgs

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь