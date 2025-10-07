Потепление до +23. Синоптики сообщили, когда самый теплый день в Украине и где ожидаются дожди, грозы в течение недели

Дожди и потепление в течение недели в Украине (Фото: Sea_Inside_Soul / depositphotos)

В начале недели в Украине наблюдалось незначительное снижение температуры , в дальнейшем она местами будет подниматься до летних градусов.

По прогнозу синоптиков погода в Украине в течение недели будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности. Температурный фон распределится неравномерно: самые высокие показатели в юго-восточной части страны, самые низкие на западе. Дожди, местами с грозами и порывистым ветром пройдут на большинстве территорий до выходных. В субботу и воскресенье антициклон будет способствовать малооблачной погоде без осадков.

Реклама

Во вторник, 7 октября, дождь пройдет в западных регионах и в Одесской области, утром и днем осадки также местами предполагаются в центральных областях. На остальной территории страны без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер в западных областях переменных направлений, в остальных регионах северо-восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +3 +8 градусов, дневная +9 +14 градусов, на остальной территории Украины ночью +8 +13 градусов, днем +14 +19 градусов, на юге и крайнем востоке +17 +22 градусов.

В среду, 8 октября, дожди ожидаются в Одесской области, местами в Крыму, сильные осадки предполагаются в южной части Одесской области. В остальных регионах страны преимущественно сухо. Ветер будет преобладать северного и северо-восточного направления, 7 — 12 м/с, в Одесской области порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +3 +8 градусов, дневная +11 +16 градусов, на остальных территориях ночью +8 +13 градусов, днем +15 +20 градусов, местами +20 +23 градуса.

В четверг, 9 октября, из-за влияния циклона с Черного моря в большинстве южных, центральных и восточных областей предполагаются дожди, местами значительные, на юге возможны грозы. Ветер преимущественно северного направления, 5 — 10 м/с, в южной части и Крыму местами ожидаются порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +9 +14 градусов, на западе +3 +8 градусов, дневная +11 +17 градусов.

В пятницу, 10 октября, дожди и ветер ожидаются ночью и утром на Левобережье Украины, днем ожидается постепенное прекращение осадков и уменьшение количества облачности по всей стране. Ветер будет преобладать северный/северо-западный, 7 — 12 м/с, на юге местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +7 +12 градусов, дневная +12 +17 градусов.

В субботу, 11 октября, Украина будет находиться под влиянием выступления антициклона, везде ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +13 +18 градусов.

В воскресенье, 12 октября, устойчивый характер погоды сохранится по всей стране. Осадки не предвидятся. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +14 +19 градусов.