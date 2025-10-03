Сильная и затяжная. Ученые предупредили о магнитной буре, которая может длиться много дней

После мощных геомагнитных вспышек , которые доходили до уровня STORM G3 Землю накрыла затяжная магнитная буря уровня STORM G1.

Сейчас из-за постоянного влияния корональных дыр скорость солнечного ветра остается повышенной и может находиться в таком же состоянии все выходные и в течение первой половины следующей недели.

Какая геомагнитная активность будет наблюдаться в ближайшие дни

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism 3, 4, 5 октября продлится сильная магнитная буря уровня STORM G1, которая из-за мощной корональной вспышки массы (СМЕ) с большой вероятностью продолжится в начале грядущей недели 6 октября и в последующие дни.

Фото: Магнитная буря 3-6 октября / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды предупредили о магнитной буре уровня STORM G1 3 октября, 4 октября по их расчетам ожидаются геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю, а в дальнейшем 5 октября должна установиться спокойная геомагнитная ситуация.

Фото: Магнитная буря 3-5 октября / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь