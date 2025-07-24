Прогноз на август: какая среднемесячная температура в Украине и превысит ли она норму в этом году

Погода в августе 2025 года в Украине (Фото: Зефирка / pixabay)

Прогноз погоды на лето заранее пообещал жаркий август 2025 с большой вероятностью превышения температурной нормы.

Синоптики Укргидрометцентра сделали краткую климатическую характеристику августа в Украине и сообщили, какая погода ожидается в течение последнего месяца лета.

Какая погода в августе обычно в Украине — краткая климатическая характеристика

По информации синоптиков средняя месячная температура августа в Украине составляет +18 +24,8 градусов, в горных районах +16 +19 градусов, на высокогорье Карпат +13 градусов.

Абсолютный максимум температуры в августе в Украине составляет +35,0 +39,6 градусов, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами +40 +42 градуса, в горных районах +27 +39 градусов.

Абсолютный минимум температуры в августе в Украине +1 +7 градусов, на побережье морей +8 +13 градусов, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0 -2 градуса.

Среднее месячное количество осадков составляет 30 — 97 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24 — 28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 104 — 120 мм.

Какая средняя месячная температура воздуха ожидается в августе 2025 в Украине и сколько будет осадков

В течение августа 2025 в Украине ожидается средняя месячная температура +20 +26 градусов, это на 1,5 — 2 градуса выше нормы. В западных областях предполагается температура воздуха +17 +20 градусов, в Карпатах +14 +16 градусов, что в пределах нормы.

Количество осадков в течение августа предполагается в пределах 23 — 40 мм, это меньше (64 -73%) нормы. В западных областях 60 — 77 мм, в Карпатах 94 — 116 мм, что в пределах (80 — 120%) нормы.