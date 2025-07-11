Мощная магнитная буря. Ученые предупредили о сильном геомагнитном шторме и продлится ли он на выходных

Период стабильной геомагнитной ситуации закончился, на Землю влияет мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней.

Скорость солнечного ветра выросла в последнее время и произошло соединение с прогнозируемым трансекваториальным потоком высокой скорости корональной дыры, следствием которого стала сильная магнитная буря, которая продлится и на выходных.

Реклама

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, 11 мая на Земле будут ощущаться кратковременные периоды сильной магнитной бури уровня STORM G1. Они растянутся на выходные 12, 13 июля и с большой вероятностью могут продолжаться и 14 июля.

Фото: Магнитная буря 11-14 июля / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют сильную магнитную бурю 11 мая и не видят мощных геомагнитных возмущений, которые могут влиять на состояние метеозависимых людей в ближайшие дни.

Фото: Магнитная буря 11-13 июля / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь