Магнитные бури. Ученые сообщили, ожидаются ли мощные геомагнитные возмущения в ближайшее время

Прогноз магнитных бурь на июль обещает много дней со стабильной геомагнитной ситуацией, которая планируется и в ближайшие дни, но может измениться.

Сейчас, из-за постоянного влияния высокоскоростного потока корональной дыры, скорость солнечного ветра остается повышенной, но она должна постепенно снизиться в течение ближайших дней.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism сейчас нет известных корональных взрывов корональной дыры, направленных на Землю, поэтому 8−11 июля ожидается, спокойная геомагнитная ситуация с вероятностью некоторых периодов активности в течение указанного периода.

Фото: Магнитная буря 8-11 июля / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют геомагнитные возмущения, которые смогут оказать мощное влияние на Землю. По их расчетам магнитная буря 8−10 июля не ожидается.

Фото: Магнитная буря 8-10 июля / swpc.noaa.gov

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь