Гроза в большинстве областей. Синоптики сообщили, где пройдут мощные кратковременные дожди и где установится сухая и солнечная погода

Контрастная температура будет сохраняться в Украине, но в регионах, куда пришло похолодание будет наблюдаться тенденция к потеплению.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра в субботу 12 июля похолодание начнет отступать с западных и северных областей, а жара на остальных территориях станет более мягкой. Везде, кроме центральных областей, а также части северных и южных пройдут мощные кратковременные дожди с грозами. Самая низкая ночная температура воздуха +10 градусов в этот день ожидается во Львовской и Волынской области, самая высокая дневная на востоке и в Крыму.

Какая погода в Украине будет в субботу 12 июля

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +14 +12 градусов, дневная +23 +25 градусов.

В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами без осадков. Ночная температура воздуха +16 +14 градусов, дневная +23 +26 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +15 градусов, дневная +28 +30 градусов.

В южных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +20 +18 градусов, дневная +28 +31 градус.

В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами без осадков. Ночная температура воздуха +24 +18 градусов, дневная +30 +35 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +24 +22 градуса, дневная +35 +37 градусов.