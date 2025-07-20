Россияне выпустили по Сумской области четыре ударных дрона — горели жилые дома. Погибла пожилая женщина

20 июля, 09:43
Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото: Сумская ОВА)

В ночь на 20 июля армия РФ ударила дронами по Сумской области, в результате чего погибла 79-летняя женщина.

Об этом сегодня, 20 июля, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров. Под вражеский обстрел попало село в Свеской громаде, по которому оккупанты выпустили четыре ударных дрона.

В результате попаданий горели жилые дома, погибла 78-летняя женщина. «В результате прямых попаданий российских дронов мгновенно загорелись три жилых дома — остановить огонь в них было невозможно», — говорится в публикации руководителя области.

Кроме того, россияне осуществили массированную атаку по Шосткинской громаде. К медикам обратились двое местных жителей, однако в госпитализации они не нуждались — помощь оказали амбулаторно.

