Есть попадания в 12 локациях. ПВО обезвредила 314 дронов и 30 ракет, которыми Россия ночью атаковала Украину — Воздушные силы
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
В ночь на субботу, 19 июля, российская армия запустила по Украине 344 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 35 ракет. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Российские оккупанты атаковали Украину:
- 344 дронами по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск;
- 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской, Курской, Ростовской областей и ВОТ Крыма;
- 8 крылатыми ракетами Искандер-К из Миллерово;
- 15 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской области.
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 208 средств воздушного нападения противника:
- 185 шахедов;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 7 баллистических ракет Искандер-К;
- 9 крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей, поскольку были локационно потеряны или подавлены РЭБ. Таким образом, ПВО обезвредила 314 дронов и 30 российских ракет.
Воздушные силы зафиксировали попадание 5 ракет и 30 ударных дронов в 12 локациях, а также падение сбитых — на 7 локациях.
В ночь на 19 июля в Киеве, Одессе и Павлограде раздавались взрывы. В результате российского удара в Одессе погиб один человек, в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар.
Павлоград в Днепропетровской области пережил самую массированную атаку РФ. В городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного удара РФ пострадали 10 регионов: Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.