В ночь на субботу, 19 июля, российская армия запустила по Украине 344 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 35 ракет. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты атаковали Украину:

344 дронами по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск;

12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской, Курской, Ростовской областей и ВОТ Крыма;

8 крылатыми ракетами Искандер-К из Миллерово;

15 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской области.

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 208 средств воздушного нападения противника:

185 шахедов;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

7 баллистических ракет Искандер-К;

9 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей, поскольку были локационно потеряны или подавлены РЭБ. Таким образом, ПВО обезвредила 314 дронов и 30 российских ракет.

Воздушные силы зафиксировали попадание 5 ракет и 30 ударных дронов в 12 локациях, а также падение сбитых — на 7 локациях.

В ночь на 19 июля в Киеве, Одессе и Павлограде раздавались взрывы. В результате российского удара в Одессе погиб один человек, в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар.

Павлоград в Днепропетровской области пережил самую массированную атаку РФ. В городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного удара РФ пострадали 10 регионов: Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.