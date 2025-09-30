В ночь на 29 сентября появились фото и видео с пожаром на Карачевском заводе Электродеталь в Брянской области РФ . В соцсетях писали о взрывах в районе завода, сообщает NV во вторник, 30 сентября.

Спутниковые снимки от 30 сентября, которые есть в доступе NV, подтверждают прямое попадание в центральный корпус завода. На крыше можно увидеть большое отверстие, которого не было ни на одном снимке до 29 сентября. Средства, измеряющие расстояние по спутниковым фото, указывают, что отверстие может быть размером около 7−10 метров. Этот показатель является ориентировочным.



Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко уточнял, что завод производит комплектующие, применяемые в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, боевых бронированных машинах, таких как танки и БТР, а также в комплексах связи и приборах управления.

В ночь на понедельник, 29 сентября, российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил об атаке на Карачевский завод Электродеталь и пожаре на месте удара.

Позже Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил атаку.

Читайте также: Генштаб подтвердил уничтожение пяти машин и одной пусковой установки ОТРК Искандер в Курской области

«29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО Карачевский завод Электродеталь (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета — более 240 километров», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Электродеталь — производитель компонентов для более 1,5 тысячи предприятий российского военно-промышленного комплекса. Предприятие входит в состав корпорации Ростех, которая является одним из ключевых поставщиков вооружения для оккупантов.