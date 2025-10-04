Ленинградскую область РФ атаковали дроны, вероятно, горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

Под ударом мог оказаться один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Киришинафтооргсинтез (КИНЕФ). (Фото: @supernova_plus)

В Ленинградской области России зафиксирована атака дронов. В городе Кириши возник пожар в промышленной зоне.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.



Первое сообщение об опасности в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве появилось около 02:40. Дрозденко предупредил жителей о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Впоследствии губернатор подтвердил работу российских систем ПВО, а также сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей, который начали тушить спасатели.

По данным Telegram-канала ASTRA, под ударом мог оказаться один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Киришинафтооргсинтез (КИНЕФ).

Киришский НПЗ уже подвергался ударам в ночь на 14 сентября. Тогда Силы беспилотных систем ВСУ сообщали об атаке дронами, после которой на заводе возник масштабный пожар. Предприятие, способное перерабатывать до 20 млн тонн нефти в год, существенно сократило объемы работы.