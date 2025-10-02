Россия уже потеряла 20−25% мощностей нефтеперерабатывающих заводов из-за ударов Украины, а полномасштабная катастрофа для российской экономики начнется после выбивания половины НПЗ. Москва регулирует цены на бензин, не давая им отрасти до нормального уровня, однако это создает дефицит на рынке.

Такое мнение в разговоре с NV высказал российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, которого Кремль в этом году признал так называемым «иноагентом».

«При 50% выбитых мощностей НПЗ — представьте, половина заводов стоят на ремонте и не производят бензин. Это уже полномасштабный кризис для экономики, сползание в катастрофу», — пояснил экономист.

Он добавляет, что НПЗ в РФ привязаны к географическому размещению населения. Украина бьет по заводам в европейской части страны-агрессора, — среди них не прилетало только по двум крупным предприятиям — Московскому и Ярославскому, который расположен чуть дальше на север.

Москва, как пояснил Ширяев, вся усеяна ПВО, — половина всех имеющихся систем там сосредоточена. Поэтому пробиться к Московскому НПЗ крайне сложно.

Удары по Ярославскому НПЗ будут сигналом, что вся европейская территория под контролем Украины, и добивание мощностей нефтепереработки — вопрос недель.

«Московский НПЗ и Ярославский НПЗ — это маркеры. Но для Московского НПЗ, думаю, Украина придумает какой-то совсем неожиданный способ, как со стратегическими бомбардировщиками — план Паутина», — резюмировал обозреватель.