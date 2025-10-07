Опубликованы спутниковые снимки. Столб дыма от пожара на НПЗ в оккупированной Феодосии растянулся на километры

Столб дыма от пожара на НПЗ в оккупированной Феодосии (Фото: Радио Свобода / Telegram)

Во временно оккупированной страной-агрессором РФ Феодосии продолжается пожар на нефтеналивном терминале , дым от него простирается на километры.

Об этом в понедельник, 7 октября, пишет Радио Свобода, публикуя спутниковые снимки. На них дым от пожара растянулся на 12 километров.

Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов до сих пор не прокомментировал удар по НПЗ в ночь на 6 октября, но нашел время поздравить с днем рождения российского диктатора Владимира Путина, назвав его «выдающимся лидером современности», отметили в издании.

Журналисты напомнили, что НПЗ в Феодосии является крупнейшим в оккупированном Крыму, с пропускной способностью в 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции. Ранее он уже подвергался украинским атакам.

Фото: Радио Свобода

В то же время Telegram-канал Крымский ветер сообщает, что дым от пожара на НПЗ зафиксирован в 45 км от Феодосии, в поселке Вулкановка Ленинского района.

«Из-за отсутствия ветра дым, который проходил над поселком последние два дня, но высоко, теперь вплотную спустился к земле», — говорится в комментарии к фото.

Фото: Крымский ветер / Telegram

В понедельник, 6 октября, Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что после ночной атаки дронов в Феодосии в оккупированном Крыму зафиксировано два мощных очага пожара на нефтеналивном терминале.

Ночью сияние от пожара на НПЗ было видно с расстояния более 30 километров.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины атаку подтвердили.

«Поражены мощности АО Морской нефтяной терминал (Феодосия, ВОТ АР Крым)», — заявили в Генштабе ВСУ.

Там также отметили, что это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Феодосийский нефтяной терминал задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

7 октября Крымский ветер сообщил, что пожар на НПЗ в Феодосии продолжается, огонь перекинулся на другие резервуары.