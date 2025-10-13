БПЛА атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии, вспыхнул масштабный пожар

13 октября, 01:30
Пожар на нефтебазе в Феодосии после атаки БПЛА 12 октября (Фото: Supernova+/Telegram)

Поздно вечером воскресенья, 12 октября, беспилотники атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии. На месте удара вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают российские и местные Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывы на нефтебазе прогремели около 23:30.

Telegram-канал Крымский ветер сообщает, что, вероятно, была поражена также электроподстанция Кафа вблизи Феодосии.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов подтвердил атаку, заявив, что местная ПВО якобы сбила 20 дронов.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. По данным на данный момент, пострадавших нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников», — написал он.

НПЗ в Феодосии является крупнейшим в оккупированном Крыму, с пропускной способностью в 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции. Ранее он уже подвергался украинским атакам.

6 октября Генштаб ВСУ подтвердил поражение мощностей АО Морской нефтяной терминал в Феодосии, начался пожар. На следующий день огонь усилился и перекинулся на другие резервуары.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Крым Феодосия Беспилотники Нафтебаза Война России против Украины

Поделиться:

