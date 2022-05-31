Мэр о ситуации в Северодонецке: Город фактически разделен пополам линией фронта 31 мая, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают держать оборону Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Мэр Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что в городе продолжаются уличные бои. Украинские военные обороняются и отбивают атаки оккупантов.



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В эфире телемарафона он сообщил, что город остается украинским.

«К сожалению, линия фронта разделила город пополам, но вместе с тем город еще обороняется, город еще украинский. ВСУ держат линию обороны и, надеемся, в ближайшее время выбьют оттуда орков», — сказал Стрюк.

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По его словам, оккупанты заняли позиции на половине Северодонецка. В то же время нельзя говорить об оккупации половины города.

Стрюк отметил, что эвакуация людей из Северодонецка остановлена. Связь в городе отсутствует.

За минувшие сутки было около 10 гражданских получили ранения.



Он также добавил, что продовольствия в городе хватит на несколько дней.



Мэр сказал, что сейчас в Северодонецке из 100 тысяч человек осталось около 12−13 тысяч. По его оценкам, в результате российских обстрелов погибли почти полторы тысячи жителей города.

В Генштабе утром 31 мая сообщили, что на Донецком направлении подразделения войск РФ основные усилия сосредоточиваются на установлении контроля над Северодонецком. На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко сообщил, что около 50% города находится под контролем оккупантов.

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