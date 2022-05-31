Половина Северодонецка захвачена оккупантами, бои идут в центре — глава РГА

31 мая, 10:37
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Российские оккупанты контролируют значительную часть Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Российские оккупанты контролируют значительную часть Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Российские оккупанты контролируют значительную часть Северодонецка, в центре города идут бои.

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Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко.

По его словам, около 50% города находится под контролем оккупантов.

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«Первый штурм у них (российских военных — ред.) был неудачным, их удалось выбить из города. Второй раз они, выйдя на окраины, им удалось закрепиться и создать определенный плацдарм. Географически, по периметру, штурмовые действия происходили сразу по трем направлениям», — сказал Власенко.

Он также отметил, что город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не проводилась несколько дней, обстрелы и боевые действия проходят фактически круглосуточно.

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30 мая войска РФ продвинулись вглубь Северодонецка, в городе начались уличные бои.

В Генштабе утром 31 мая сообщили, что на Донецком направлении подразделения войск РФ основные усилия сосредоточиваются на установлении контроля над Северодонецком. На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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