Генштаб о боях на Донбассе: оккупанты готовят наступление на Лиманском направлении, возле Северодонецка пошли на штурм 31 мая, 07:22 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения.



Как сообщает Генштаб, основные усилия оккупационных войск сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк.

Агрессоры активно применяют средства радиоэлектронной борьбы.

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На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понесли потери и отошли.

На Северодонецком направлении агрессоры ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты вели боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успеха не имеют, боевые действия продолжаются.

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