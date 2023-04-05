Власти рассказали о ситуации в оккупированном Северодонецке: город находится на грани выживания 5 апреля, 10:54 По информации властей, Северодонецк находится на грани выживания (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В оккупированном Северодонецке сейчас сложилась сложная ситуация: население находится на грани выживания, в городе отсутствуют блага цивилизации.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

«Есть категория населения, которая находится на грани выживания, есть частично население, которое вовлекается в какие-то строительные работы», — рассказал он.

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По словам главы военной администрации, «фактически город находится на грани выживания».

«Это и отсутствие благ цивилизации: воды, света, отопления, особенно после той непогоды, которая произошла. Даже то искусственно временно проведенное электричество, которое было в городе, исчезло. Сейчас его пытаются восстановить. Достаточно сложная ситуация и достаточно сложный набор проблем в городе», — добавил Стрюк.

Накануне Стрюк сообщал, что в Северодонецке дома начали рушиться целыми подъездами.

Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко сообщал, что в городе царит антисанитария, вблизи линии фронта нет связи и интернета.

