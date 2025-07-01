Украинская разведка сейчас не фиксирует непосредственного участия солдат из Северной Кореи в боях против Сил обороны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины пока не фиксирует участия северокорейских военных в боевых действиях на стороне России против Сил обороны. Об этом говорится в комментарии ведомства на запрос LIGA.net .

«В настоящее время не отмечается фактов непосредственного участия подразделений Корейской народной армии в боевых действиях против Сил обороны Украины», — говорится в ответе.

В разведке уточнили, что личный состав из КНДР находится на значительном расстоянии от линии фронта и, вероятно, размещен на полигонах и в полевых лагерях на территории Курской области РФ.

26 апреля глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов впервые признал участие военных из КНДР в войне против Украины во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину о якобы «освобождении» Курской области.

27 апреля Северная Корея также впервые подтвердила, что по «приказу» диктатора Ким Чен Ына направила свои войска для поддержки России в войне против Украины.

11 мая во время ночного выступления перед прессой Путин официально признал участие военнослужащих из КНДР в войне России против Украины. Также в апреле российский диктатор впервые публично прокомментировал участие военных из КНДР в войне против Украины на стороне РФ в Курской области.

26 июня агентство Reuters со ссылкой на данные, озвученные Национальной разведывательной службой (NIS) Южной Кореи, сообщило, что КНДР в июле или августе может направить в Россию дополнительные войска для участия в войне против Украины.

27 июня министр обороны Рустем Умеров заявил, что Северная Корея уже отправила на войну против Украины примерно 11 тысяч солдат из так называемого «элитного контингента».