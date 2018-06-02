Сенцову ежедневно колют глюкозу

Олег требует освобождения всех украинских политзаключенных, которые находятся в России и в оккупированном Крыму

Украинскому политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову, 14 мая объявившему голодовку, каждый день колют глюкозу в российской колонии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сестру режиссера Наталию Каплан.

Она уточнила, что на данный момент политзаключенному колют один литр глюкозы в день.

"Сегодня двадцатый день голодовки Олега и, конечно, это все на фоне четырех лет лагерей, проблем со здоровьем, которые тянутся с детства. Я не думаю, что у него все идеально сейчас – я уверенна, что все очень плохо", – сообщила сестра Сенцова во время акции в его поддержку в центре Киева в субботу.

Вместе с тем, Каплан отметила, что бесполезно убеждать Сенцова отказаться от голодовки, которую он начал, чтобы добиться от российских властей освобождения украинских политзаключенных.

"Олег назвал цифру – 64 политзаключенных, но на самом деле их гораздо больше, и Олег требует освобождения всех украинских политзаключенных, которые находятся в России и в оккупированном Крыму", – заявила сестра режиссера.

Она сообщила, что более подробная информация появится в понедельник во время следующего визита адвоката к Сенцову. В последний раз адвокат встречался с режиссером 15 мая.

"Это был второй день голодовки, и тогда все было более-менее. Вот он поедет в понедельник, и будет более ясно", – отметила она.

Сестра также рассказала, что находится на связи с украинскими политиками, однако на данный момент "никакого прогресса не видит".

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Ранее сообщалось, что адвокат будет ездить к Олегу Сенцову минимум раз в две недели.

2 июня в центре Киева началась акция в поддержку Олега Сенцова.

Напомним, Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.

14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

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