Адвокат будет ездить к Олегу Сенцову минимум раз в две недели - сестра политзаключенного

Адвокат будет навещать заключенного по политическим мотивам в России украинского режиссера Олега Сенцова в колонии Лабытнанги минимум раз в две недели.

Об этом сообщила сестра Олега Сенцова Наталья Каплан в эфире Радио НВ.

"Адвокат может его видеть хоть каждый день. Вопрос в том, что туда очень сложно и дорого добираться. Мы решили, что сейчас адвокат туда будет ездить как минимум раз в две недели, если случится что-то экстренное — он вылетит туда экстренно", — сказала она.

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.

Напомним, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Сегодня, 1 июня проходит глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру планируются акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.