В центре Киева началась акция в поддержку Олега Сенцова

В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Трансляцию с места акции проводит Громадське.

Участники акции принесли красные карточки и футбольный мяч как напоминание того, что Россия как страна-хозяйка Чемпионата мира по футболу 2018, до сих пор удерживает около 70 украинских политзаключенных.

На большом футбольном мяче участники акции пишут имена всех украинских заключенных.

А на символической "красной карточке" люди оставляют свои обращения к России с требованиями освободить незаконно удерживаемых там украинцев.

1 июня стартовала глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру пройдут акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.