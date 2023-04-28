Во время обстрела Николаева россияне уничтожили памятник, подаренный Москвой

28 апреля, 02:07
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Последствия обстрела Николаева (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Последствия обстрела Николаева (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что российские оккупанты во время обстрела города уничтожили памятник, подаренный Москвой.

«Очень символично, что одна из ракет попала в место, которое называлось сквером Доброты и разрушили небольшой памятник, который мы планировали сами демонтировать, в честь дружбы города Николаева и города Москвы, когда-то подаренный мэрией Москвы», — сообщил мэр.

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Он отметил, что в результате обстрела было повреждено более 100 различных объектов.

«Повреждения получили более ста различных объектов, многоквартирный дом, несколько частных домов, краеведческий музей, колледж, административные здания и другое», — заявил Сенкевич.

Мэр также рассказал, почему воздушная тревога в городе сработала уже после взрывов.

«Ракеты были выпущены из моря и прошли над рекой очень низко, таким образом, что их не смогли найти. Будем говорить, они вылетели уже в центре города», — заявил Сенкевич.

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Ночью армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами Калибр из акватории Черного моря.

В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории. Один человек погиб, 23 получили ранения.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Москва Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

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