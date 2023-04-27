Ночной удар РФ по Николаеву: среди 23 пострадавших — двое детей

27 апреля, 13:34
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В результате удара РФ по Николаеву ранены 23 человека, среди которых дети (Фото:Сергей Крук/facebook.com)

В результате удара РФ по Николаеву ранены 23 человека, среди которых дети (Фото:Сергей Крук/facebook.com)

Среди 23 пострадавших в результате российского ракетного удара по Николаеву в ночь на 27 апреля, двое детей.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь начальника Николаевской областной военной администрации Виктория Олейник.

«Враг атаковал Николаев, предварительно, высокоточными ракетами Калибр с использованием особенности местности, которая прошла по низу волн радаров, которые могли ее зафиксировать», — рассказала Олейник.

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Ночью армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами Калибр из акватории Черного моря.

В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории. По состоянию на утро известно об одном погибшем и 23 раненых.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Николаев Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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