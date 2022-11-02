Помогал захватывать предприятия: СБУ задержала коллаборанта из оккупационной администрации Харьковской области

2 ноября, 12:57
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Злоумышленник пытался уйти от ответственности, но был разоблачен СБУ (Фото:СБУ)

Злоумышленник пытался уйти от ответственности, но был разоблачен СБУ (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали 54-летнего коллаборанта из оккупационной администрации Харьковской области.

Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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С началом полномасштабного вторжения РФ злоумышленник одним из первых согласился сотрудничать с кремлевским режимом, помогая ему захватывать предприятия в Купянске, который находился тогда под контролем россиян.

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Кроме того, злоумышленник решал для оккупантов «транспортно-логистические вопросы» и занимался размещением их войск на территории региона.

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После бегства захватчиков он пытался скрываться от органов правосудия, чтобы уйти от ответственности, однако, несмотря на это, был разоблачен.

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Коллаборант Купянск Война России против Украины

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