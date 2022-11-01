В оккупированном Бердянске взорвали одного из топ-коллаборантов, он в тяжелом состоянии 1 ноября, 12:00 Павла Ищука взорвали в машине (Фото:Myrotvorets.center)

В результате взрыва, произошедшего 31 октября во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область), был ранен коллаборант Павел Ищук, которого оккупанты называют «первым заместителем председателя» марионеточной «администрации» города.

Эту информацию Суспільному подтвердила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына.



По ее информации, Ищука взорвали в автомобиле: туда подложили взрывчатку, начиненную металлическими шариками и гвоздями.

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Галицына отметила, что Ищука госпитализировали. Он в сознании, однако состояние его оценивается как тяжелое.

По данным общественного движения Честно, Павел Ищук ранее был украинским журналистом и работал главным редактором в бердянской газете Город. После оккупации Бердянска согласился сотрудничать с захватчиками, вапреле 2022 года россияне незаконно «назначили» его заместителем председателя марионеточной «администрации Бердянска», где он должен отвечать за «внешнюю политику и массовые коммуникации».

Ранее информацию о покушении на Ищука распространили российские ресурсы, журналист Андрей Цаплиенко указывал, что она нуждается в проверке.

