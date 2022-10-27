ГБР задержало предателя, «назначенного» РФ «замминистра промышленности» Харьковской области — видео 27 октября, 16:11 Злоумышленник скрывался в Харькове (Фото:ГБР)

Сотрудники Госбюро расследований задержали прокремлевского коллаборанта, который получил от российских оккупантов фейковую должность «замминистра промышленности» Харьковской области.

Как сообщается, до полномасштабного вторжения РФ коллаборант работал главным государственным инспектором одного из таможенных постов.

«В условиях циничного уничтожения агрессором промышленности захваченной части региона, предатель сосредоточился на активной вербовке местного населения переходить на сторону России. В частности, он подбирал кадры для оккупационной таможни, которая должна была располагаться между временно оккупированной частью Харьковской области и так называемыми „ЛНР“ и „ДНР“. Для кандидатов злоумышленник организовал обучение и проверял знание российского законодательства», — рассказали в ГБР.

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Впрочем, из-за успешного контрнаступления ВСУ реализовать задуманное российскими захватчиками ему так и не удалось.

Сбежав в Харьков, пособник оккупантов начал скрываться от правосудия, однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Согласно ч. 5 ст. 111−1 и ч. 1 ст. 111−2 Уголовного Кодекса Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.