СБУ задержала с поличным корректировщика ракетных ударов РФ
Злоумышленник сам предложил РФ свое содействие в подрывной деятельности (Фото:СБУ)
Сотрудники контрразведки задержали российского агента, который наводил ракетные удары РФ по Лиману.
Об этом в четверг, 26 января, сообщили в Службе безопасности Украины.
Корректировщиком оказался местный житель, который после освобождения города установил контакты с представителями вражеских спецслужб и предложил им свое содействие.
«Злоумышленник передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, через свою знакомую, проживающую на временно захваченной части Луганской области и находящуюся в поле зрения спецслужб России», — рассказали в СБУ.
Николаевский коллаборант пытался откупиться от тюрьмы — СБУ
Полученные разведданные россияне использовали для нанесения прицельных ракетных ударов, а сам агент после этого выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия атак.
Задержали приспешника оккупантов при попытке передачи собраных сведений.
Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.