СБУ задержала с поличным корректировщика ракетных ударов РФ

26 января, 10:38
Поделиться:
Злоумышленник сам предложил РФ свое содействие в подрывной деятельности (Фото:СБУ)

Злоумышленник сам предложил РФ свое содействие в подрывной деятельности (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали российского агента, который наводил ракетные удары РФ по Лиману.

Об этом в четверг, 26 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
Работал на ФСБ за 70 тысяч в месяц. Задержан корректировщик, наводивший ракеты РФ на энергообъекты Одессы

Корректировщиком оказался местный житель, который после освобождения города установил контакты с представителями вражеских спецслужб и предложил им свое содействие.

Видео дня

«Злоумышленник передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, через свою знакомую, проживающую на временно захваченной части Луганской области и находящуюся в поле зрения спецслужб России», — рассказали в СБУ.

Читайте также:

Злоумышленник пытался подкупить сотрудника СБУ (Фото:СБУ) Николаевский коллаборант пытался откупиться от тюрьмы — СБУ

Полученные разведданные россияне использовали для нанесения прицельных ракетных ударов, а сам агент после этого выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия атак.

Задержали приспешника оккупантов при попытке передачи собраных сведений.

Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Ракетные удары Корректировщики Коллаборант Война России против Украины Лиман

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X