СБУ задержала с поличным корректировщика ракетных ударов РФ 26 января, 10:38 Злоумышленник сам предложил РФ свое содействие в подрывной деятельности (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали российского агента, который наводил ракетные удары РФ по Лиману.

Об этом в четверг, 26 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Корректировщиком оказался местный житель, который после освобождения города установил контакты с представителями вражеских спецслужб и предложил им свое содействие.

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«Злоумышленник передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, через свою знакомую, проживающую на временно захваченной части Луганской области и находящуюся в поле зрения спецслужб России», — рассказали в СБУ.

Полученные разведданные россияне использовали для нанесения прицельных ракетных ударов, а сам агент после этого выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия атак.

Задержали приспешника оккупантов при попытке передачи собраных сведений.

Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.