Работал на ФСБ за 70 тысяч в месяц. Задержан корректировщик, наводивший ракеты РФ на энергообъекты Одессы

25 января, 16:43
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Задержанный также разведывал позиции средств ПВО (Фото:СБУ)

Задержанный также разведывал позиции средств ПВО (Фото:СБУ)

В Одессе задержали российского агента, который наводил вражеские ракеты на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом в среду, 25 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник был завербован ФСБ, сотрудники которой пообещали ему до 70 тысяч гривен в месяц.

Кроме информации об энергообъектах, он собирал также разведданные о размещении подразделений Сил обороны и пытался выявить боевые позиции средств ПВО.

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«Захватчики планировали использовать их для подготовки и проведения серии ракетных ударов по украинским объектам. Впрочем, сотрудники СБУ помешали плану — своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали… В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих», — отметили в СБУ.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесса Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Ракетные удары Коллаборант Энергосистема Российская агентура Война России против Украины

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